الأردن في المرتبة 57 عالميا بمؤشر جودة الحياة

عبد الرحمن الخوالدة

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تراجع الأردن إلى المرتبة 57 عالميا من بين 85 دولة ضمن مؤشر جودة الحياة للعام الحالي مقارنة مع المرتبة 56 العام الماضي، ليحل بذلك في المرتبة السادسة عربيا.وأظهر المؤشر الذي تصدره مؤسسة (Numbeo) العالمية للأبحاث والدراسات الإحصائية، مؤخرا، أن مستوى جودة الحياة في الأردن يصنف على أنه منخفض، إذ بلغ عدد النقاط التي تمكن من حصدها في مؤشر العام الحالي نحو 118 نقطة مئوية.وتعنى مؤسسة (Numbeo) في توفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لصانعي السياسات والشركات وللأفراد والشركات حول تكلفة المعيشة ونوعية الحياة والعوامل الاجتماعية والاقتصادية عبر المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم، بما يمكن صانعي السياسات والشركات من اتخاذ القرار القائم على البيانات، وتمكين الأشخاص من اتخاذ خيارات مستنيرة حول مكان العيش أو العمل أو الاستثمار أو السفر.ويرصد مؤشر جودة الحياة مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية المتعلقة بالملاءمة المالية وتكلفة الإنفاق المعيشي، والرعاية الصحية ومستوى الأمن وكفاءة النقل العام والتلوث وغيرها.وفي النتائج الفرعية للمؤشر، حصل الأردن على درجة منخفضة في المؤشر الفرعي القوة الشرائية بحصده 40.3 نقطة مئوية وجاء في المركز 61 عالميا، وفي المؤشر الفرعي تكلفة المعيشة حصل كذلك على درجة منخفضة بجمعه 42.37 نقطة مئوية ليحل في المرتبة 48 عالميا، كما حقق درجة متدنية للغاية في المؤشر الفرعي سعر العقار إلى نسبة الدخل بحصده 7 نقاط مئوية فقط، محتلا بذلك المرتبة 74 عالميا.بينما حقق نتيجة متوسطة على مستوى المؤشر الفرعي للأمان بمجموع 59.6 نقطة مئوية ليحل في المرتبة 41 عالميا، وفي المؤشر الفرعي وقت التنقل المروري، حصل الأردن على نتيجة متوسطة، وذلك بعد أن حصد نحو 40 نقطة مئوية.في حين حقق أداء جيدا على مستوى مجموعة من المؤشرات الفرعية الخاصة بمؤشر جودة الحياة، إذ حصل على درجة متقدمة في المؤشر الفرعي انتشار الجرائم، إذ يعد معدل انتشارها في الأردن قليلا، بحصده حوالي 89 نقطة مئوية، كما حقق درجة جيدة للغاية في المؤشر الفرعي التلوث بجمعه 77 نقطة مئوية، ما يعني أن نسبة التلوث منخفضة، وفي المؤشر الفرعي الرعاية الصحية تم تحقيق نتيجة جيدة، إذ بلغت درجته 65 نقطة مئوية.إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة Numbeo المحدثة للعام الحالي والتي أصدرتها مطلع شهر نسيان (أبريل) الحالي، نتائج عدد آخر من المؤشرات العامة التي ترصدها المؤسسة بشكل سنوي، ومنها مؤشر تكلفة المعيشة العام للدول، ومؤشر تكلفة المعيشة حسب المدن، إضافة إلى مؤشر أسعار العقارات، ومؤشر الرعاية الصحية.وحل الأردن في المرتبة 72 عالميا من بين 146 دولة، في مؤشر تكلفة المعيشة للعام الحالي، ليتراجع بذلك 9 درجات قياسا مع المرتبة 63 في مؤشر العام 2023، ليحل بذلك في المرتبة العاشرة عربيا.وتقدمت العاصمة عمان إلى المرتبة 227 عالميا من بين 540 مدينة عالمية في مؤشر تكلفة المعيشة في المدن للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 305 في مؤشر العام الماضي.وجاء الأردن في المرتبة 90 عالميا من بين 104 دول في مؤشر أسعار العقار في العالم للعام الحالي، ليتقدم بذلك 4 مراتب قياسا مع المرتبة التي حققها في مؤشر العام الماضي.وتقدمت مدينة عمان إلى المرتبة 179 عالميا من بين 332 مدينة في مؤشر أسعار العقار في المدن للعام الحالي، مقارنة مع المرتبة 233 في مؤشر العام الماضي.وحافظ الأردن على مرتبته في المركز 46 عالميا من بين 94 دولة للعام الثاني على التوالي في مؤشر الرعاية الصحية للعام الحالي، محتلا بذلك المرتبة 3 عربيا.