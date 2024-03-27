الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإسكان" يواصل دعم برامج تكية أم علي بأنشطة رمضان

"الإسكان" يواصل دعم برامج تكية أم علي بأنشطة رمضان
"الإسكان" يواصل دعم برامج تكية أم علي بأنشطة رمضان
جدّد بنك الإسكان اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي لعام آخر جديد؛ لمواصلة مساندتها في تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع لعيش كريم، عبر دعم تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التكية المختلفة.اضافة اعلان
ويسعى البنك من خلال الاتفاقية المجددة للمساهمة في إيصال الدعم الغذائي للمستفيدين من برامج تكية أم علي، بما يوائم أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، ضمن قطاع التمكين الاجتماعي. 
وفي إطار الاتفاقية، شارك متطوعو البنك مؤخراً من فريق "إمكان الإسكان" في توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المُستفيدة من خدمات تكية أم علي، وسَكب وجبات الطعام للصائمين على موائد الرّحمن، حيث قدمت التكية وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم تكية أم علي في مقرها اليومي طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
هذا ويعد برنامج "إمكان الإسكان" المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.
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