الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"البورصة" تنخفض 0.1 %

شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)
 انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس، إلى 2456.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.1 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2.304 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 17 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.25 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.17 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، النقل، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، التأمين 4.35 %، 1.09 %، 0.56 %، 0.37 %، 0.34 %، 0.12 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، البنوك 0.82 %، 0.58 %، 0.52 %، 0.48 %، 0.47 %، 0.34 %، 0.24 %، 0.22 %، 0.20 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، تهامة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00 %، الضمان للاستثمار بنسبة
4.65 %، الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بنسبة 4.51 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.35 %، والعبور للشحن والنقل بنسبة 4.17 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.63 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.62 %، الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.00 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة بنسبة 3.85 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.64 %.
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