الجمعة 08 أيلول 2023
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الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي

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الذهب
صعد الذهب قليلا، الجمعة، مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأميركية التي تزداد قوة.اضافة اعلان

قال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار".
وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوما بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93 بالمئة تقريبا أن يُثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41 بالمئة بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.
تحرك الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 907.04 دولار، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو حزيران.
وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1224.03 دولار في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
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