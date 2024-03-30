بدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع العراق

رهام زيدان

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عمان - قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة إن "الجانب الأردني بدأ أمس تزويد نظيره العراقي بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين".وبين الرواشدة في تصريح لـ"الغد" أن الشركة بدأت بتغذية خط الربط بين البلدين بالطاقة على أن يكون التزويد وفقا للاحتياجات التي يطلبها الجانب العراقي وبحسب البروتوكول المتفق عليه بين الطرفين.من الجدير ذكره أن الحديث عن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق كان قد بدأ قبل 20 عاما، منذ العام 2004، إذ مر المشروع بمراحل متعددة من المفاوضات والاتفاقات منذ ذلك الوقت.ويشار إلى أنه في ذلك الوقت تعددت الظروف التي حالت دون استكمال المشروع بدءا بالسياسية والأمنية وتغيير خريطة المنطقة غير الحدودية في الوقت الذي كان ينظر للمشروع كجزء من مشاريع الربط الكهربائي العربية التي تربط الأردن بدول الجوار وصولا إلى لبنان وسورية شمالا وفلسطين غربا ومصر من ناحية القارة الأفريقية.وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغاو واط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما لفت الرواشدة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع يتوقع أن تكتمل مع نهاية العام وأن الأردن سيكون جاهزا للتزويد أيضا مجرد إتمام الجانب العراقي استعداده لاستلام هذه الطاقة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.ووقع الأردن والعراق في شباط (فبراير) الماضي وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية، بجهد 132 كيلوفولت لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.وبين أنه بعد إستكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.إلى ذلك، نقلت وسائل أعلام عراقية عن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل الجمعة الماضية أنه تم استكمال التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن، وجاء بعد جهود ومتابعة كبيرين.وبين الوزير أن "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة، في محافظة الأنبار، والقريبة من الحدود الأردنية، بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية".وأوضح الوزير أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كم، داخل الأراضي العراقية و 6 كم داخل الأراضي الأردنية بجهد 132 كيلو فولت.وسيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تبلغ 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم، على أن تصل النتائج إلى 500 ميغاواط، مستقبلا، لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار غربي البلاد.وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم بتاريخ 2018/12/29 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين.كما تم بتاريخ 2020/9/27 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى، لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح بين 200-150 م.و.، إضافة إلى توقيع آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/ المنطقة الوسطى بتاريخ 2021/7/15، وذلك من خلال إنشاء خط نقل هوائي 400 كيلو فولت.وتم وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 2022/10/6، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني د.بشر الخصاونة ورئيس الوزراء العراقي د.محمد شياع السوداني.