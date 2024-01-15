تراجع مشتريات القطاعات الكبرى من الكهرباء %0.23

رهام زيدان

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عمان- تراجع حجم مشتريات القطاعات الكبرى من الطاقة الكهربائية، العام الماضي، بنسبة 0.23 %، عن العام الذي سبقه، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية.ووفقا لهذه البيانات، بلغ مجموع مشتريات هذه القطاعات من الطاقة الكهربائية، العام الماضي، 442 غيغاواط ساعة، فيما كان حجمها 443 غيغاواط في العام الذي سبقه.وتوزعت المبيعات بين الصناعات الكبرى التي تشمل الصناعات التحويلية والاستخراجية وإنتاج الطاقة الكهربائية بما مجموعه 308.3 غيغاواط ساعة من 374.1 غيغاواط ساعة، وبتراجع نسبته نحو 17.6 %.أما باقي كبار المشتركين، فقد بلغ مجموع مشترياتهم، العام الماضي، 133.8 غيغاواط ساعة، مرتفعا من 68.9 غيغاواط ساعة بزيادة نسبتها نحو 94.2 %.يأتي ذلك من ضمن مجموع طاقة كهربائية باعتها الشركة، العام الماضي، بلغ نحو 21104.7 غيغاواط ساعة مقابل 20446.2 غيغاواط في العام قبل الماضي، بزيادة نسبتها 3.2 %.الطاقة الإجمالية المباعة، وبحسب بيانات الشركة، اشتملت أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع بما مجموعه 20462.3 غيغاواط ساعة مقابل 19811.7 غيغاواط ساعة العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها نحو 3.3 %، الحجم الأكبر منها كان لصالح شركة الكهرباء الأردنية وبمجموع 12606.2 غيغاواط ساعة العام الماضي مقابل 12134.5 غيغاواط خلال العام السابق له وبزيادة نسبتها نحو 3.9 %.وبلغ حجم الطاقة المباعة إلى شركة كهرباء إربد 3882.5 غيغاواط ساعة من 3814.7 غيغاواط ساعة بزيادة نسبتها 1.8 %، وشركة توزيع الكهرباء بحجم طاقة مشتراة بلغ 3973.6 غيغاواط ساعة العام الماضي، مقارنة مع 3862.5 غيغاواط ساعة العام السابق له وبزيادة بلغت نحو 2.9 %.إلى ذلك، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة، العام الماضي، بنسبة تقارب 4.7 % إلى نحو 200.4 غيغاواط ساعة مقارنة بنحو 191.5 غيغاواط ساعة خلال العام 2022.ومن هذه الطاقة، بلغ حجم الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس التي تزود مناطق في الضفة الغربية 194 غيغاواط ساعة مقارنة مع 191.5 غيغاواط ساعة العام السابق بزيادة تقارب 4.9 %، فيما تراجع حجم الطاقة المصدر إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 3 % إلى 6.4 غيغاواط من 6.6 غيغاواط ساعة في العام 2022.يذكر أن مشروع موازنة العام الحالي خصص 800 ألف دينار لمحطة تحويل الريشة للربط مع العراق من 250 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، ونحو 106 آلاف دينار لمشاريع توصيل الغاز بنفس ما قدر للعام الحالي لم تتغير في إعادة التقدير.أما الممر الأخضر، فلم يتم تخصيص أي مقدرات له خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بلغ المعاد تقديره لهذا المشروع العام الحالي 100 ألف دينار.وتقدر الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي، العام الماضي، من مصادر الطاقة التقليدية، بـ4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 5.9 %، أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة وبلغ نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في العام 20212، وبزيادة نسبتها 1.3 %.