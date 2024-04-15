الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواصلة تزويد العراق بالكهرباء لنهاية العام يشكل %9 من إجمالي صادرات الطاقة

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أعمدة كهرباء ضغط عال -(من المصدر)
عمان- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية أن مجموع ما تم تصديره من الطاقة إلى الشبكة العراقية عبر الشركة العامة للطاقة في آذار (مارس) الماضي بلغ 0.3 جيجا واط ساعة.اضافة اعلان
وفي حال استمرار تصدير كميات الكهرباء هذه بنفس الوتيرة سوف تشكل ما نسبته 9 % من إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية، علما بأن إجمالي الصادرات تشكل أقل من 1 % (0.5 %) من إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية. 
وتظهر هذه الكمية لأول مرة في بيانات الشركة إذ لم تكن موجودة لديها قبل الشهر الماضي، وقد دخل الربط الكهربائي بين البلدين في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي علما بأن هذه البيانات لا تظهر قيمة الصادرات.
ووفقا لما أعلنته الشركة سابقا فقد بدأ الجانب الأردني بتزويد نظيره العراقي بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة الوطنية ضمن المرحلة الأولى للربط بين البلدين اعتبارا من أواخر الشهر الماضي.
وتبلغ قدرة التزويد ضمن المرحلة الأولى 40 ميغا واط وصولا إلى منطقة الرطبة، فيما يتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع مع نهاية العام، وأن الأردن سيكون جاهزا للتزويد أيضا بمجرد إتمام الجانب العراقي استعداده لاستلام هذه الطاقة، علما بأن المشروع بنهاية مرحلته الثانية سيصل إلى منطقة القائم العراقية.
وبعد استكمال المرحلة الثانية، سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها حوالي 150 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل قدرة التزويد الى 500 ميغاواط.
وتزود الشركة أيضا المركز الحدودي العراقي طريبيل وبمجموع بلغ خلال الربع الأول من العام 1.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 1.8 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأيضا إلى شركة كهرباء القدس والذي بلغ مجموع الطاقة المصدرة إليها خلال نفس الفترة 27.3 جيجا واط ساعة مقارنة مع 44.5 جيجا واط ساعة خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
بالتالي، يسجل إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 29.3 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 46.3 جيجاواط خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 36.7 %.
وشكلت الصادرات 0.5 % من إجمالي مبيعات الشركة البالغ خلال الربع الأول من العام الحالي5516.3 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 5340.8 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 3.3 %.
وشملت المبيعات ايضا ما تم تزويد شركات التوزيع الثلاث به خلال الربع الأول من العام وبإجمالي طاقة بلغ 5402.6 جيجا واط ساعة مقارنة مع 5195.9 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما اشتملت على ما تم بيعه للمشتركين الكبار بمجموع بلغ 84.9 جيجا واط ساعة مقارنة مع 98.6 جيجا واط ساعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 13.9 %.
واستحوذ قطاع مشتركي الصناعات منها على 57.9 جيجا واط ساعة مقارنة مع 71.8 جيجا واط ساعة خلال الربع الأول من العام الماضي بانخفاض نسبته 19.4 % والباقية من نصيب المشتركين الآخرين بمن فيهم المطار ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
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