الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نمو الأردن" يدعم 134 شركة ناشئة ومؤسسة معنية بريادة الأعمال

العلم الأردني
العلم الأردني
عمان– أكدت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة أمس مواصلة عملها وبرامجها لدعم الريادة والشركات الرقمية في الأردن سعيا منها إلى مساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة.اضافة اعلان
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "نمو الأردن" من خلال برامجه الفرعية الثلاثة القديمة وتلك بنسخها المحدثة دعم حتى اليوم ما مجموعه 134 شركة ناشئة رقمية ومؤسسة معنية بريادة الأعمال. 
وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" أن هذا الرقم الإجمالي لعدد الشركات والجهات التي قدم لها الدعم من خلال البرنامج توزع كما يأتي:، إذ جرى تقديم دعم سابق لـ65 شركة ناشئة رقمية ضمن برنامجين فرعيين هما "كفاءات" و"تطوير الأعمال والتوسع"، فيما وقع في الشهر الأخير من العام الماضي 23 اتفاقية لدعم شركات جديدة ضمن البرنامجين، كما أنه قدم دعما لست جهات ضمن برنامج منصات العمل الحر، فضلا عن توقيع اتفاق مع شركة وسيطة ستقدم دعما لأربعين شركة ناشئة. 
وفي التفاصيل بينت الوزارة، أن البرنامج الرئيسي "نمو الأردن" والذي يعتبر واحدا من البرامج الرئيسية في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي، تمكن منذ إطلاقه في العام 2020، من أن يقدم دعما لـ65 شركة رقمية من خلال برنامجين فرعيين يندرجان تحته وكما يأتي: حيث قدم دعما لـ42 شركة من برنامج "الكفاءات" و23 من برنامج تطوير الأعمال والتوسع. وعلاوة على ما سبق، قالت الوزارة: "في إطار البرنامج تم أيضا  تقديم المنح لـ6 منظمات غير ربحية من خلال البرنامج الفرعي الثالث "منصات العمل الحر"".
ولفت إلى أن هذه الجهات الست المستفيدة من برنامج منصات العمل الحر، قدمت تدريبًا لـ 1,459 فرد، بما في ذلك 1009 نساء و252 سوريًا، نتيجة لذلك، تمكن 690 فردًا، بما في ذلك 473 امرأة و107 سوريين، من توليد الدخل عن طريق منصات العمل الحر المختلفة.
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