وفد حكومي يشارك بالاجتماعات السنوية لـ"النقد الدولي" والبنك الدولي

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وعلى هامش هذه المشاركة شارك وزير المالية الدكتور محمد العسعس بجلسة حوارية حول تعزيز النمو الشامل وتعزيز دور المرآه في الاقتصاد. حيث ناقش الوزير بعض اهم الإصلاحات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وأضاف الوزير ان الحكومة تملك قرارها في اصلاحاتها الاقتصادية وقد إرتأت اعطاء اولويه لتعزيز دور المرآه في المشاركة الاقتصادية لما في ذلك من اهميه في دعم الطبقة الوسطى ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.كما أكد العسعس علي صعوبة هذا الموضوع وان النتائج مازالت بعيده عن الطموح مؤشرا الى ان هذا دافع لنا لعمل المزيد لضمان تحقيق ما فيه مصلحة الطبقة الوسطى.