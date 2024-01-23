398 طلبا للحصول على رخص "متجددة وكهرباء" العام الماضي

رهام زيدان

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عمان- بلغ عدد طلبات الرخص المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء العام الماضي 398 طلبا، وهو العدد نفسه الذي استقبلته الهيئة في العام 2022.ووفقا لبينات هيئة الطاقة والمعادن، فإن هذه الطلبات تعددت ما بين طلبات لاستصدار رخص لأول مرة وتجديد لرخص وتصاريح سابقة تم تعديلها تخص أشخاصا عاملين ومحطات شحن عامة وخاصة وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء.وعلى الصعيد الشهري، بلغ عدد الطلبات المتقدمة للهيئة 46 طلبا منها 34 طلبا لإصدار رخص أول مرة منها 33 طلبا للحصول على تراخيص لمحطات شحن عامة وواحدة لعاملين، أما الطلبات الباقية، فكانت لتجديد رخص منها 10 لأشخاصعاملين.وكان تقرير دولي توقع الأسبوع الماضي تسارع وتيرة التوسع في قدرات الطاقة المتجددة في الأردن، إلى جانب عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى العام 2028، إذ بين التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، أنه من المتوقع أن يزيد التوسع في قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 62 جيجاوات في الأعوام (2023-2028).كما بين، أن الأردن من بين الدول التي نفذت مناقصات حكومية لشراء استثمارات خاصة في مجال الطاقة الكهروضوئية على نطاق طاقة الرياح البرية أو الطاقة الشمسية المركزة. وأن الأردن من المناطق الغنية بالطاقة الشمسية من بين دول المنطقة، ما يجعله جاذبا للمشاريع الكبيرة.