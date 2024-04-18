الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القرنفل قد يدعم جهود فقدان الوزن.. إليك 7 طرق

أرشيفية
أرشيفية
دبي- يعد القرنفل من التوابل، التي يوصى باستخدامها لخصائصها الطبية الفريدة ووسيلة للعلاجات المنزلية، لأنه مصدر قوي لعناصر غذائية مثل، المنغنيز وفيتامين K والألياف. كما يشتهر بفوائده في تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا وتعزيز صحة الفم.اضافة اعلان
كذلك تعمل مركباته النشطة، مثل الأوجينول، مضادا للأكسدة ولها أيضاً خصائص مسكنة، ما يجعلها إضافة قيمة لأطباق الطهي والعلاجات الطبيعية على حد سواء. ويساعد الأوجينول، على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب. كما ينظم مستويات السكر في الدم، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويعزز حرق الدهون.
إن دمج القرنفل في النظام الغذائي أو تناول الشاي مع القرنفل، يدعم جهود فقدان الوزن عندما يقترن بأسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن، حسب ما يأتي:
- منقوع القرنفل: إن إضافة القليل من القرنفل الكاملة إلى إبريق من الماء وتركه منقوعا طوال الليل، يسهم عند تناوله على مدار اليوم التالي، في تعزيز الترطيب وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على فقدان الوزن.
- شاي القرنفل: يتم تحضير شاي القرنفل عن طريق غلي بضعها في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. ثم يتم تصفية المشروب العطري وشربه بانتظام لتحسين عملية الهضم وقمع الشهية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وكلها يمكن أن تدعم جهود فقدان الوزن.
- خلطات التوابل: يمكن دمج القرنفل المطحون في خلطات التوابل المجهزة منزليا، واستخدامها لتتبيل الوجبات. حيث يضيف القرنفل نكهة دافئة وحارة قليلا إلى أطباق مثل الحساء، واليخنة والكاري والبطاطا المقلية، مما يجعلها لذيذة من دون سعرات حرارية إضافية.
- العصائر: يحرص البعض على إضافة قليل من القرنفل المطحون إلى وصفات العصائر المفضلة لديهم. إذ يعزز القرنفل النكهة ويوفر خصائص تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في عملية الهضم، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتجنب الإفراط في تناول الطعام.
- المخبوزات: يمكن رش القرنفل المطحون في المخبوزات مثل، الكعك والكعك والبسكويت. حيث يضيف القرنفل لمسة من الدفء  إلى الحلويات بينما، يقدم فوائد محتملة لفقدان الوزن بسبب آثاره المعززة لعملية التمثيل الغذائي.
- الزيوت المنقوعة: يتم صنع زيت القرنفل عن طريق نقعها كاملة في زيت الزيتون أو زيت جوز الهند بعد تسخينه على نار خفيفة. إذ يستخدم زيت القرنفل للطهي، ويمكن إضافتة إلى السلطات والخضراوات لإعطاء النكهة وتعزيز الشبع، بما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.
- شاي أسود بالقرنفل: يتم إعداد مزيج مدهش بين الشاي الأسود والقرنفل، عن طريق غلي الشاي الأسود مع القرنفل مثل، القرنفل والقرفة والهيل والزنجبيل في الماء أو الحليب. ويضفي القرنفل نكهة مميزة، إضافة إلى تقديم فوائد هضمية يمكن أن تدعم فقدان الوزن عن طريق تحسين صحة الأمعاء.
نصيحة مهمة
قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من القرنفل أو زيت القرنفل، إلى تهيج الجهاز الهضمي وظهور أعراض مثل، آلام المعدة أو الغثيان أو القيء أو الإسهال. غير أنه من المرجح أن تظهر تلك الأعراض عندما يتم تناوله في أشكال مركزة، مثل الزيوت العطرية أو المكملات الغذائية. لذلك، يُنصح بتناوله باعتدال وطلب المشورة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض. -(العربية نت)
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