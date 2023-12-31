الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طبيبة توضح كيفية ظهور مرض ألزهايمر

ألزهايمر
ألزهايمر
عمان-الغد- أوضحت الدكتورة غالينا دانيليفسكايا اختصاصية طب الأعصاب، أن مرض ألزهايمر لا يظهر بين عشية وضحاها، بل هو مرض يتطور تدريجيا، ويؤدي إلى الخرف. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتقول الطبيبة: "قبل كل شيء، تعاني ذاكرة الأحداث الجارية. ينسى الشخص أولا الحقائق غير المهمة عاطفيا بالنسبة له، وبعض التفاصيل والأسماء الجديدة، ومحتويات الكتب التي قرأها مؤخرا، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن هذه التغييرات لا تؤثر كثيرا في الأنشطة اليومية. وقد تظل ذاكرة الأحداث البعيدة سليمة مؤقتا. ولكن مع تقدم المرض، ينسى حتى الأحداث الأكثر أهمية بالنسبة إليه".
ووفقا لها، يلاحظ أيضا ظهور خلل في الوظائف الأخرى لمعالجة المعلومات- الكلام والتفكير وتحديد المكان والزمان والنشاط الهادف والحساب والكتابة.
وتقول: "يظهر الخلل في النطق عندما يصعب على الشخص التعبير والعثور على الكلمة الصحيحة، فيستبدلها بالضمائر. فمثلا لا يتذكر كلمة " "، فيقول "هذا"، "ما يكتب به".
وتشير الاختصاصية، إلى أن صعوبات تلاحظ عند تحليل الوضع المكاني النسبي للأشياء، ولهذا السبب لا يستطيع الشخص معرفة الوقت حتى من خلال ساعة اعتيادية، أو قراءة خريطة بيانية، وما إلى ذلك.
وتقول: "من الأعراض المميزة الأخرى هي صعوبة تحديد المكان والاتجاه في منطقة غير مألوفة للشخص، لذلك يتجنب زيارة أماكن جديدة، ومع تقدم المرض، قد ينسى الطريق إلى المنزل ويضيع". لذلك في هذه الحالة يكون المريض بحاجة تامة إلى دعم الأسرة.
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