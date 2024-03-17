عالم الجريمة المنظمة مهنة يرثها الأشقاء في مسلسل "العتاولة"

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عمان- الغد- يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟"العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.يقول أحمد السقا إن "العمل شعبي ويتميز بخصوصية شديدة لأنه يتحدث عن أهل إسكندرية، ولدى أهل إسكندرية طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة معينة".يتوقف السقا عند الشخصية التي يجسدها، فيقول إن "نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعوداً وهبوطاً في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته، تؤدي به إلى ما سنشاهده في المسلسل".من جانبه، يكشف طارق لطفي عن حماسته لتأدية الشخصية الشعبية بهذا الشكل لأول مرة، مضيفاً: "يشكل هذا الدور تحدياً بالنسبة لي، لأن الشخصيات الشعبية لها خصائص أخلاقية معينة وتتمتع بالشجاعة، ولغة جسد معينة، ومصطلحات رائجة مختلفة عما قدمته في أدوار سابقة".وفيما يثني لطفي على النص المتماسك والغني بالتفاصيل، يوضح أن وجود أحمد السقا أسعده جداً، وأضاف: "هو بمثابة أخ لي ومن ألطف الأشخاص الذين تلتقي بهم في الحياة، وكنت مدركاً بأن كواليس العمل ستكون ممتعة". يؤدي طارق لطفي شخصية خضر، شقيق نصار، ويتحدث عن العلاقة بينهما، فيقول "هما شقيقان متقاربان ويكملان بعضهما البعض، كل منهما لديه وظيفته الخاصة في القصة لدرجة أن غياب أحدهما يتسبب بخللٍ ما"، لافتاً إلى أن "الصراع هو محاولة لعدم الانفصال، وليس بهدف أن يحل أحدهما مكان الآخر أو يأخذ مكانةً أعلى من الآخر".من جهتها، تعرب زينة عن سعادتها بالعمل مع نجوم المسلسل، مضيفةً: "هذا ثاني تعاون لي مع أحمد السقا، فتجربتي الأولى معه كان في بداياتي، وشكل العمل يومها نقلة نوعية في حياتي، وسعيدة بالعمل معه بعد كل هذه السنوات". وحول الدور الذي تلعبه في المسلسل، تقول زينة: "أقدم شخصية حنة، وهي شخصية جديدة لم أقدمها سابقاً شكلاً ومضموناً، فهي فتاة قريبة من الناس وموجودة في كل البيوت، غلبانة كما نقول بالمصري، وشابة اسكندرانية بريئة تجد نفسها متورطة في مشاكل كبيرة.يشدّد المخرج أحمد خالد موسى على "أن "العتاولة"، هو مسلسل شعبي، والإسكندرية ساحة للأحداث، ففي السنوات العشر الأخيرة، معظم الأعمال الشعبية تم تصويرها في أحياء القاهرة وشوارعها، وناقشت فكرة أن تصوير العمل في الإسكندرية مع الجهة المنتجة، من أجل تقديم عالم شعبي بشكل جديد من خلال التصوير في هذه المدينة الساحرة، لكسر الصورة النمطية التي اعتادها الجمهور، لذلك تم اختيار الميناء والبحر وبعض الشوارع في الإسكندرية".يضيف قائلاً أن "أحمد السقا لم يقدم هذا النوع الشعبي في الدراما في تجاربه المتنوعة، فيما قدم طارق لطفي نوعية مواضيع مختلفة أيضاً، حتى أن الشكل الذي يطلّ من خلاله جديد، لذا أعد الجمهور بأن هذين الممثلين وغيرهما سيطلون بشكل جديد حتى أن الصورة وأماكن التصوير المختارة، هي أقرب للصورة السينمائية، والإيقاع سيكون سريعاً بمشاهد قصيرة لم يسبق تقديمها بهذا الشكل في الدراما".أخيراً يدحض أحمد موسى إشاعة الأخوة الأعداء في المسلسل، ويؤكد بأن "السقا ولطفي شقيقان مترابطان في العمل". ويُعرض "العتاولة"، في رمضان على "ام بي سي" ومنصة "شاهد".