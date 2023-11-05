ماذا نعرف عن سرطان الرئة.. وما الأعراض التي تثير القلق؟

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عمان- الغد- حدثت جمعية السرطان الأميركية إرشادات فحص سرطان الرئة سعيا منها لزيادة مستوى الكشف المبكر عنه. وقد وسعت نطاق التوصية بالفحص السنوي عبر جرعة منخفضة من الأشعة المقطعية، كي يشمل معظم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما والذين لديهم تاريخ من تدخين علبة سجائر يوميا لمدة 20 عاما وما فوق، بصرف النظر عن حالة التدخين الحالية، أو منذ متى توقف شخص ما عن التدخين، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن عربية".تجلب هذه التغييرات التوجيهية اهتماما متجددا بسرطان الرئة. ما مدى شيوعها؟ ما الأنواع المختلفة لسرطانات الرئة؟ وإلى التدخين، ما عوامل الخطر؟ ما أهمية الكشف المبكر؟ ما أنواع العلاجات الموجودة؟ وما الذي يمكن أن يفعله الناس لتقليل خطر الإصابة بهذه السرطانات؟على هذه الأسئلة أجابت الدكتورة ليانا وين، وهي طبيبة طوارئ، وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن. وشغلت سابقا منصب مفوضة الصحة في بالتيمور.ما أنواع سرطان الرئة؟هناك نوعان رئيسيان من سرطانات الرئة؛ سرطان الرئة ذات الخلايا الصغيرة (SCLC)، وسرطان الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة (NSCLC).كلاهما لديه أنواع فرعية أخرى من السرطان. على سبيل المثال، يتضمن NSCLC أنواعا فرعية، بما في ذلك السرطان الغدي، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا الكبيرة. وفيما يميل نوع SCLC إلى النمو والانتشار عبر الجسم بشكل أسرع من سرطان الرئة ذات الخلايا غير الصغيرة. عند التشخيص، ينتشر SCLC عادة خارج الرئتين. الغالبية العظمى من حالات SCLC تكتشف لدى المدخنين الحاليين أو السابقين.أما النوع NSCLC الأكثر الشيوعا، فهو يشكل 80 % إلى 85 % من تشخيصات سرطان الرئة. ولهذه أيضا علاقة قوية بالتدخين. لكن تجدر الإشارة إلى أن السرطان الغدي هو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة الموجود لدى الأشخاص الذين لا يدخنون. ويتم تشخيصه أيضا لدى الشباب مقارنة بالأنواع الأخرى من سرطان الرئة، وهو أكثر شيوعا عند النساء منه عند الرجال.هناك أنواع أخرى من السرطانات التي تبدأ في أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن تنتشر إلى الرئتين. فسرطان الثدي، على سبيل المثال، يمكن أن ينتشر إلى الرئتين وكذلك إلى الأعضاء الأخرى. هذه ليست سرطانات رئة تنشأ من الرئتين، مثل SCLC وNSCLC.ما عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بسرطان الرئة؟التدخين يشكل عامل الخطر الأول لسرطان الرئة. ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، يعتقد أن حوالي 80 % من وفيات سرطان الرئة ناجمة عن التدخين. وخطر الإصابة بسرطان الرئة يزداد كلما طالت مدة تدخين الشخص وزاد عدد العلب التي يستهلكها يوميا.هناك اعتقاد خاطئ مفاده بأن تدخين السيجار أو الغليون لن يزيد خطر الإصابة بالسرطان. هذا غير صحيح، كما أن تدخين ما يعرف بالسجائر "الخفيفة"، أو السجائر المنكهة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة أسوة بالسجائر العادية.ما أعراض سرطان الرئة؟قد تكون الأعراض الأولية غير محددة، وتشمل مثلا السعال المستمر، وضيق التنفس، والتعب، وعدم الراحة الغامضة في الصدر. يصاب بعض الأشخاص بصوت أجش، ومخاط دموي عند السعال، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المبرر. مع انتشار السرطان، قد تكون هناك أعراض إضافية مثل آلام العظام، أو اصفرار الجلد بسبب تلف الكبد، أو تتصل بالورم الذي يضغط على الأوعية الدموية وهياكل الجسم الأخرى.ما أهمية الكشف المبكر؟فحص السرطان ينقذ الأرواح. وهذا الأمر يسري على سرطان الرئة أسوة بأنواع السرطانات الأخرى. يكون علاج السرطان أسهل عندما يكون موضعيا، قبل أن ينتشر إلى العقد الليمفاوية، والأعضاء الأخرى. تكون معدلات البقاء على قيد الحياة أعلى بكثير عندما يتم اكتشاف السرطان في وقت مبكر مقارنة بالمراحل المتأخرة. بحكم التعريف، الفحص هو ما يتم إجراؤه على الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض بعد. وكانت جمعية السرطان الأميركية قد أوصت بالفعل بإجراء فحص للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر كبيرة للتدخين. وقد وسعوا للتو إرشادات الفحص لتشمل عددا أكبر من الأشخاص لأن أبحاثهم أظهرت أن هناك فائدة أكبر مقارنة بالجوانب السلبية التي تطال شريحة كبيرة من السكان لإجراء فحوص مقطعية منخفضة الجرعة. وبطبيعة الحال، يجب على الأفراد الذين لديهم أعراض مثل تلك التي وصفتها أعلاه أن يذهبوا لرؤية الطبيب على الفور. هذا ليس فحصا للسرطان، بل هو فحص لمعرفة سبب أعراضه.ما أنواع العلاجات الموجودة؟يعتمد النوع المحدد من العلاج على نوع السرطان، والمرحلة التي تم اكتشافه فيها، والصحة العامة للمريض. تشمل العلاجات الإشعاع، والعلاج الكيميائي، والجراحة، والعلاج المناعي. بالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالسرطان المنتشر في منطقة واحدة من الرئة، يمكن أن تكون الجراحة هي العلاج. قد يوصى للآخرين الذين يعانون من مرض أكثر تقدما بعلاجات تقلل من أعراضهم وتساعدهم على العيش لفترة أطول، حتى لو لم يعالجوا السرطان.