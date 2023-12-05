الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

من بين أكثر الأطعمة استهلاكا.. متى يكون العسل ساما؟

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أرشيفية
 يعتقد الكثير من الأشخاص أن "الغذاء الطبيعي" غير ضار، لكن السموم الموجودة بشكل طبيعي في الغذاء تشكل خطرا على صحة الإنسان. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".اضافة اعلان
ويعد العسل، محليا طبيعيا ومغذيا، وأحد أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم.
ومع ذلك، هناك مخاوف تتعلق بالسلامة الغذائية للعسل، عندما يجمع النحل رحيقه من النباتات السامة، مثل "Rhododendron sp"، و"Coriaria arborea"، و"Tripterygium wilfordii Hook F".
وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أميركا، أن هذا العسل يحتوي على سموم نباتية طبيعية.
وقد يصاب الإنسان بأعراض التسمم بعد تناول العسل السام. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العسل بالوفاة.
وتم التعرف إلى السموم النباتية النموذجية، مثل سموم "غرايانوتوكسين"، و"التريبتوليدات"، و"التوتين"، و"قلويدات البيروليزيدين"، في العسل السام.
ورغم أن أنواع العسل السام المختلفة تسبب أعراضًا متشابهة، مثل القيء، والغثيان، والدوار، إلا أن آلية التسمم قد تكون مختلفة.
كيف تتأكد من جودة العسل؟
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن هذه الاجتهادات الشخصية غير مثبتة أو مبنية على أسس علمية.
ويمكن تحديد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها:
الكشف عن محتوى "الهيدروكسي ميثيل فورفورال"، والذي يعتبر مؤشرا على حفظ وتخزين العسل في ظل ظروف مناسبة.
الكشف عن محتوى السكريات، والذي يعتبر مؤشرا على الغش في العسل.
اختبار تقدير فعالية إنزيم "الدياستيز".
وفيما يأتي، بعض النصائح عند تخزين العسل، بحسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء، بتغريدة على منصة "إكس":
يحفظ في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء.
يخزن في عبوات محكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
تجنب تخزين العسل في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة.
العسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح قد يتبلور بشكل أسرع مقارنة ببقية الأنواع.
تجنب السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدم ملعقة جافة عند استخراج العسل.
هناك احتمالية لتبلور العسل أثناء التخزين، وذلك ليس مؤشرًا على فساده وضرره.
يمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة، بالتسخين التدريجي بالماء دافئ.
تجنب تعريض العسل لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في الميكروويف.
تجنب تبريد العسل، لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.
الحرارة المنخفضة أثناء تخزين العسل قد تساهم في تبلوره.
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