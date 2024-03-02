إعلام عبري: تل أبيب لن ترسل وفدا للقاهرة قبل الحصول على إجابات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه لن يتوجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة قبل الحصول على إجابات واضحة من حركة حماس بشأن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

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من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مسؤول كبير لم تكشف هويته أن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى محادثات القاهرة ما لم تحصل على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين في غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة.



وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر بأن وفدين من حركة حماس وإسرائيل سيصلان العاصمة المصرية -الأحد- لبدء جولة تفاوض جديدة غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة محتملة تشمل وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى.



كما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن من المتوقع وصول وفدي حركة حماس وإسرائيل إلى القاهرة -الأحد- لاستئناف المحادثات غير المباشرة.-(الجزيرة)