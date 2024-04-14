الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيران: يمكن اعتبار الأمر منتهيا ونحذر إسرائيل من رد أعنف

علم إيران
علم إيران

صرحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، مشددة على أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.

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وأشارت البعثة الإيرانية معلقة على الهجوم على إسرائيل إلى أن "هذا صراع بين طهران وتل أبيب وعلى الولايات المتحدة عدم التدخل به"، مؤكدة أن "العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق".

وقالت البعثة الدبلوماسية في رسالة عبر منصة "إكس": "هذا نزاع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، ويجب على الولايات المتحدة البقاء في منأى منه".

وأضافت "العمل العسكري الإيراني نُفذ على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس، وكان ردا على عدوان النظام الصهيوني على مقارنا الدبلوماسية في دمشق".

وحذرت البعثة من أن "المسألة يمكن اعتبارها منتهية. لكن إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد إيران سيكون أشد خطورة بكثير".

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