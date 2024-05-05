الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالبرازيل إلى 66 قتيلا وأكثر من 100 مفقود

الفيضانات بالبرازيل
الفيضانات بالبرازيل

كشفت السلطات البرازيلية في ولاية ريو جراندي دو سول بجنوب البلاد، عن أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 66 قتيلا وأكثر من 100 مفقود.

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وبحسب وكالة يورونيوز، قال الدفاع المدني بالولاية، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين ارتفع إلى 101 كما نزح أكثر من 80 ألفا مشيرا إلى أن السلطات تحقق فيما إذا كانت هناك صلة لست حالات وفاة أخرى بالعواصف.


وتسببت العواصف والأمطار في الأيام القليلة الماضية بأضرار لأكثر من 300 بلدة ومدينة في الولاية المتاخمة لحدود كل من أوروغواي والأرجنتين، كما دمرت مياه الأمطار طرقا وجسورا في مناطق عدة بالولاية، بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.--(بترا)

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