الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأونروا تحذر من انتشار الأوبئة في قطاع غزة مع اقتراب الصيف

نفايات متراكمة بين خيم النازحين في رفح
نفايات متراكمة بين خيم النازحين في رفح
حذرت وكالة غوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة بسبب تراكم النفايات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة مع قرب حلول فصل الصيف.اضافة اعلان
وقالت الوكالة في منشور على منصة إكس إن النفايات تتراكم في كل أنحاء قطاع غزة وينتشر البعوض والذباب والفئران ومعها الأمراض والأوبئة. كما لفتت الأونروا الانتباه إلى أن الافتقار إلى الصرف الصحي المناسب يزيد الوضع سوءا.

وتتوالى التحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في مدينة غزة، بعد تراكم كميات كبيرة من النفايات وتجمع مياه الصرف الصحي في الطرقات.
وكان عضو لجنة طوارئ بلدية غزة عاصم النبيه قال في تصريحات سابقة للجزيرة إن ما يزيد على 100 ألف طن من النفايات تتراكم في مدينة غزة، وما يزيد على ربع مليون طن في مختلف أنحاء ومدن قطاع غزة، بالإضافة إلى تسرب كميات كبيرة من الصرف الصحي في مختلف مناطق غزة إلى مياه البحر.
وتتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وأحياء شمال غزة، مما يضاعف معاناة السكان والنازحين في ظل تراجع مقومات النظافة والصحة العامة بسبب استمرار الحرب على القطاع.



وإلى جانب الظروف الصحية الناجمة عن تراكم النفايات يعاني سكان القطاع من كارثة صحية غير مسبوقة عالميا بعد 7 أشهر من الحرب بسبب استهداف الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت قبل يومين من هذا الأمر، منبهة إلى أن العدوان على غزة أخرج 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع، مضيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 130 سيارة إسعاف.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة إشغال الأسرّة بلغت نحو 250% في عدد من المستشفيات التي بقيت تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة.
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