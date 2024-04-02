الأونروا: كل يوم يفقد 10 أطفال أرجلهم بسبب الحرب على غزة

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وأشار لازريني عبر تويتر إلى استشهاد 13750 طفلا في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، وانفصال 17 ألف طفل عن ذويهم، ووفاة العشرات بسبب سوء التغذية والجفاف.وقال إن أكثر من 50 مدرسة دُمرت بالكامل في القطاع، عدا عن حرمان أطفال غزة من التعليم منذ قرابة 6 أشهر.وأكد حاجة كل طفل في غزة إلى دعم الصحة العقلية والنفسية.وفي ظل الدعوات والضغوط الإسرائيلية لتفكيك الأونروا، قال لازاريني إن الوكالة هي أكبر منظمة إنسانية وتنموية في غزة، وهي المزود الرئيس للتعليم الابتدائي وما قبل الثانوي، وتفكيكها يعني منع الأطفال من التعليم.