الصحة العالمية: الوضع في مستشفيي العودة وكمال عدوان مروع

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن الزيارات إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة أظهرت نتائج مروعة، لارتفاع "مستويات سوء التغذية بشكل حاد لدى المرضى، وموت الأطفال جوعا".

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وأضاف، في تدوينه له على موقع (إكس)، أن هناك نقصا خطيرا في الوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تدمير مباني المستشفيات.



وأوضح غيبريسوس أن زيارة المنظمة إلى القطاع جاءت خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الأولى منذ أوائل تشرين الأول 2023، على الرغم من جهودها للوصول بشكل أكثر انتظاما إلى شمال غزة.



وأشار إلى أن مستشفى كمال عدوان هو مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، وهو مكتظ بالمرضى، ما وتسبب نقص الغذاء بوفاة عدد من الأطفال، مؤكدا أن نقص الكهرباء يشكل تهديدا خطيرا لرعاية المرضى، خاصة في المناطق الحرجة مثل وحدة العناية المركزة ووحدة حديثي الولادة.



وطالب الاحتلال الإسرائيلي بأن يكفل إيصال المعونة الإنسانية بأمان وبشكل منتظم، مشددا على أن كل ما يحتاج إليه هؤلاء المرضى والأطفال هو السلام ووقف إطلاق النار. --(بترا)