بايدن يأمل في تمديد الهدنة بغزة إلى ما بعد الإثنين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن أمله أن تستمر هدنة الأيام الاربعة التي تم الاتفاق في شأنها بين اسرائيل وحركة «حماس» إلى «ما بعد الإثنين، وهو موعد انتهائها.

وقال بايدن، في كلمة من ولاية ماساشوستس، إن «هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة الى ما بعد الاثنين بحيث نرى الافراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الانسانية» يتم ايصالها الى قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأكد بايدن أن «حماس» أفرجت عن رهينة أميركية تبلغ من العمر أربعة أعوام في غزة، مضيفاً أنه يأمل أن يؤدي اتفاق الهدنة بين إسرائيل و«حماس» إلى مواصلة تبادل المحتجَزين. وكالات