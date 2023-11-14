الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يحذر: إذا لم تُهزم حماس فإن أوروبا وأميركا التاليتان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا لم تهزم حركة "حماس"، فإن "أوروبا والولايات المتحدة ستكونان التاليتين".

وشدد نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، على "أننا بحاجة إلى النصر ليس فقط من أجل أنفسنا، ولكن من أجل الشرق الأوسط، من أجل جيراننا العرب، من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان الأسود الذي كان قاسيا عليهم ولم يجلب لهم سوى سفك الدماء، والفقر والبؤس. نحن بحاجة للفوز لحماية إسرائيل والشرق الأوسط".اضافة اعلان

وقال إن "نضالنا هو نضالكم"، مؤكدا أنه "لا بديل عن النصر".

وأضاف نتنياهو: "يجب على قوى الحضارة أن تهزم هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر. كل أميركي، كل دولة متحضرة ستكون في خطر. يجب أن نحقق نصرا كاملا". (RT)
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