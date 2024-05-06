جيش الاحتلال يفرض حصارا على مخيم طولكرم بالضفة

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اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، طولكرم ومخيميها "نور شمس وطولكرم" وفرضت طوقا عسكريا في محيطهما، وجرفت البنية التحتية في العديد من الشوارع بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".وأفادت الوكالة باقتحام آليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل المدينة من محورها الغربي، واتجهت الى شارع دوار العليمي "المحاكم"، باتجاه شارع السكة، ودوار اكتابا شرق طولكرم، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.وأضافت أن قوة عسكرية أخرى خرجت من حاجز "عناب" العسكري شرق المحافظة، واقتحمت بلدة عنبتا وسارت باتجاه دوار بلعا، متجهة صوب مخيم نور شمس.وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على مخيم نور شمس شرق طولكرم، ودفعت بآلياتها عند مداخله ومحيطه، وفرضت منعا للتجوال عليه.وقامت جرافات الاحتلال بتخريب وتجريف مقاطع من شارع السكة، والشارع المحيط بميدان الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي للمخيم الذي دمرته خلال اقتحاماتها السابقة.وفي تطور لاحق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة قوامها عشرات الآليات وأربع جرافات ثقيلة الى مدينة طولكرم.وأفادت ، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من المحور الغربي، وسط المدينة، وجابت ميدان جمال عبد الناصر، والأحياء الشرقية والشمالية المؤدية الى مخيم طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه من كافة مداخله.وأضافت أن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مخيم نور شمس واتجهت الى شارع نابلس المحاذي لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وطوقته بالكامل، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم بعد اقتحامها.