الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سارة تتسبب بإقالة اثنين من كبار موظفي مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وزوجته سارة

انشغل الإعلام العبري خلال الساعات الـ 24 الماضية بإقالة اثنين من كبار موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن تبيّن لها أن زوجته سارة هي القاسم المشترك في الحالتين.

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وذكرت قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، أن الناطق باسم الحكومة، إيلون ليفي، ترك مكتبه منذ أكثر من أسبوع، عقب تغريدة له تسببت بأزمة دبلوماسية مع الخارجية البريطانية.


إلا أن القناة أكدت أن تعليق عمل ليفي كان مسألة وقت، حيث تضغط زوجة رئيس الوزراء منذ أسابيع لإقالته.


أزمة مع بريطانيا


ليفي كان قد علَّق على طلب لوزير الخارجية البريطانية، دعا خلاله إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بدخول غزة.


ورد ليفي، عبر تغريدة على حسابه في منصة (X) بقوله: "أود أن تكون على دراية بأنه لا قيود على دخول الطعام والماء والأدوية إلى القطاع".

 

وأضاف عبر التغريدة التي حُذِفت بعد ذلك: "يمكنك أن تختبرنا، أرسل 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى كرم أبو سالم، سنقوم بإدخالها".


وتوجهت الخارجية البريطانية إلى نظيرتها الإسرائيلية للاستفسار عمَّا إذا كان موقف ليفي يعبّر عن الموقف الرسمي للحكومة.


سر مجموعة "واتس آب"


واضطرت الخارجية الإسرائيلية لتوضيح الموقف، وبعدها على الفور عُلِّقت مهام عمل الناطق باسم الحكومة.


لكن القناة أكدت أن لديها معلومات بأن تغريدة ليفي لم تكن سوى ذريعة، وأن سارة نتنياهو تضغط بشدة من أجل إقالته، لأنه كان قد شارك في تظاهرة ضد الإصلاحات القضائية قبل الحرب.


وكان ليفي طوال شهور الحرب الأولى ضيفًا ثابتًا على وسائل الإعلام الدولية، ومسؤول الدعاية الإسرائيلية باللغة الإنجليزية.

وبشكل مفاجئ، بدأت رسائل تصل مجموعة خاصة بموظفي مكتب رئيس الوزراء، على "واتس آب"، تظهره يشارك في تظاهرة، كانت قد نُظِّمَت قبل الحرب، ومنذ ذلك الحين تضغط سارة لإقالته، وفق القناة.


المستشارة الفاتنة


شخصية أخرى مقربة من نتنياهو، كانت تعمل مستشاره في مكتبه، هي غال دابوش، التي أكدت قناة "كان 11"، الليلة الماضية، أن إنهاء خدمتها أثار علامات استفهام داخل مكتب رئيس الوزراء حتى اللحظة، لا سيما وأنها كانت من العناصر الأكثر تميّزًا.

القناة نشرت صورة دابوش إلى جوار صورة سارة نتنياهو، ويبدو أنها أرادت التلميح إلى صلة الموضوع الغامض بمكائد نسائية، حيث بدت المستشارة أكثر شبابًا وتدل صورتها على غيرة نسائية محتملة، هي التي قادت إلى إقالتها غير المبررة.

القناة ذكرت صراحة أن سارة هي التي طلبت إنهاء عمل دابوش في مكتب زوجها، مشيرة إلى أن دابوش كانت تعمل طوال العام الماضي ضمن الفريق المقرب للغاية من نتنياهو.


وعقب صدور قرار إقالتها، الذي فاجأ جميع العاملين في المكتب، طالبت دابوش بتفسيرات حول أسباب الإقالة، إلا أنها لم تتلقَ إجابة.


وانتقلت دابوش للعمل في مكتب وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ما يؤشر على أن إقالتها من مكتب نتنياهو ليست بسبب ضعف الكفاءة.

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