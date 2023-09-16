السبت 16 أيلول 2023
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شدتها تماثل قنبلة نووية.. تفاصيل مرعبة عن العاصفة دانيال

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اثار العاصفة دانيال
قال أستاذ في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو في روسيا، إن شدة إعصار استوائي كالعاصفة "دانيال" بليبيا، تعادل انفجار قنبلة ذرية يتكرر كل 20 ثانية.اضافة اعلان


وأكد سيرغي محمدو بحسب وكالة "نوفوستي": أن "الأعاصير الاستوائية قوية جدا لدرجة أنها تقارن بقنبلة كتلك التي سقطت على هيروشيما تنفجر كل 20 ثانية، وتعد العاصفة "دانيال" فريدة من نوعها لأنها لم تضعف تقريبا عندما وصلت إلى البر، لأن البحر الأبيض المتوسط كان محموما هذا العام بينما كان جنوب أوروبا بأكمله يعاني من موجات الحر".


وأضاف أن عاصفة استوائية متوسطة الشدة هي أكثر قدرة بـ200 مرة مما تنتجه كل المحطات الكهربائية القائمة في العالم معا.

ووفقا لخبراء من المركز الأمريكي لدراسة الأعاصير، توجد هناك طريقتان لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار، في الحالة الأولى يتم قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح، وفي الحالة الثانية يتم قياس الطاقة الدورانية للإعصار ورياحه الشديدة".

وتابع "فإذا قمنا بجمع هذه الأرقام وتحويلها إلى أطنان، فسنحصل على ما يقل قليلا عن 13 غيغا طن، ويعني ذلك أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية في التاريخ".

وكانت وسائل الإعلام الليبية أفادت بأن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "دانيال" تسببت في 10 سبتمبر الجاري في حدوث فيضانات وسيول في عدة مدن وبلدات شرق ليبيا.

ومن جهته قال الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر إن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها شرق ليبيا تجاوزت 11 ألفا، فيما لا يزال نحو 20 ألفا في عداد المفقودين. وكالات 


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