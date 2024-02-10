الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على عدة مناطق بقطاع غزة

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
ففي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.اضافة اعلان
واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.
ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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