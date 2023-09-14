فلسطين: إصابات واعتقالات واقتحام للمسجد للأقصى

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واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الخميس، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب مواطنان بالرصاص والعشرات بالاختناق في نابلس.كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا، وأخطرت بوقف البناء بمنزل في الخليل، واستدعت محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.وأصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة وتمنع المرور عبره.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من المحافظات الشمالية والجنوبية، بينهم أسيران محرران.ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان (لم تُعرف هوياتهم بعد) من شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.وتم إخطار بوقف البناء بمنزل في الخليل واستدعاء محافظ القدس للتحقيقأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا، جنوب الخليل.كما استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، للتحقيق في ما يسمى "غرف 4"، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 4/8/2022 قرارا بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.وبذريعة الأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداءً من ظهر يوم غد الجمعة.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن سلطات الاحتلال ستفرض طوقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية.وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر الجمعة وخلال الشهر الجاري وشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية.ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من منتصف ليلة السبت- الأحد الموافق 24 من أيلول/سبتمبر الحالي، حتى ليلة 25 من أيلول.كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.واقتحم 343 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الأسباط، وقبالة قبة الصخرة. وفا