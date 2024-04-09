الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: لن توقفنا أي قوة في العالم

نتنياهو: قيام دولة فلسطينية يعرض وجودنا للخطر
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "سنكمل القضاء على كتائب القسام في كل مكان، بما في ذلك رفح، ولن توقفنا أي قوة في العالم".اضافة اعلان
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