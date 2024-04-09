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الثلاثاء 09 نيسان 2024
5:05 م
نتنياهو: لن توقفنا أي قوة في العالم
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله "سنكمل القضاء على كتائب القسام في كل مكان، بما في ذلك رفح، ولن توقفنا أي قوة في العالم".
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نتنياهو
كتائب القسام
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