نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته أن دخول مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.

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وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيان- أن نتنياهو أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعد إنجازا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن إسرائيل مصممة على استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من دون المساس بالمساعدات في غزة.



ويصر نتنياهو على إجراء عملية برية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، رغم الرفض الدولي والمعارضة الأميركية، كما يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية.

