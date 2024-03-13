الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

53364440-c4c9-11ee-84d4-fd24c3e05e61-file-1707207945832-357136097
جنوب قطاع غزة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أكد خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته أن دخول مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وفق تعبيره.

اضافة اعلان


وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في بيان- أن نتنياهو أكد أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية سيعد إنجازا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن إسرائيل مصممة على استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من دون المساس بالمساعدات في غزة.


ويصر نتنياهو على إجراء عملية برية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، رغم الرفض الدولي والمعارضة الأميركية، كما يرفض الاعتراف بدولة فلسطينية.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1710090604711061100

الاحتلال يتراجع عن قرار عدم المساس "بالأقصى" ويعزز انتشاره الأمني بمحيطه عشية رمضان

10 آذار 2024
عائلات المحتجزين الإسرائيليين

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تغلق شارعا مركزيا في تل أبيب

08 آذار 2024
أسرى فلسطينيون بأحد معتقلات الاحتلال الإسرائيلي-(وكالات)

"لاءات" نتنياهو تعرقل مفاوضات الأسرى.. والعالم يراقب مصير رفح

21 شباط 2024
Untitled-1

قنص وتدمير آليات.. القسام تتصدى لقوات الاحتلال بحي الزيتون - فيديو

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
572654

الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

منذ 44 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي خلال تصويته على التعديلات القضائية أول من امس-(وكالات)

الكنيست الإسرائيلي يقر تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة

منذ 49 دقيقة
doc-34lf9r7-1710341776

منظمات دولية تدعو الدول لعدم الاختباء وراء المساعدات الجوية

منذ1 ساعة
أطفال غزة مصابون بالتهابات رئوية

لازاريني: الضحايا الأطفال في غزة يفوقون نظراءهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

منذ15 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن يضمن ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات

منذ15 ساعة
السفن الأمريكية متوجهة إلى شرق المتوسط

واشنطن ترسل سفناً لشرق المتوسط لإنشاء رصيف ميناء غزة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

الحرب ورمضان

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

  المدنس والمقدس في القدس

ماهر أبو طير |اليوم

ميناء غزة العائم والهدف المعابر البرية

زيدون الحديد |اليوم

نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات | منذ21 ساعة
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات | منذ21 ساعة
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات | منذ21 ساعة
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات |10 آذار 2024
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات |10 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy
 
 