أجواء باردة نسبيا اليوم وارتفاع ملحوظ الثلاثاء والأربعاء

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



أما الثلاثاء، فتسود المملكة رياح جنوبية شرقية دافئة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وتتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تنشط الرياح على فترات ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الأربعاء، مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5 وفي مرتفعات الشراة 14 - 3, وفي مناطق البادية 21 - 5، وفي مناطق السهول 16 - 7, وفي الأغوار الشمالية 25 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 27 - 13 درجة مئوية.- (بترا)