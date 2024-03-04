زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق اليوم

تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة نسبياً في اغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى والشرقية.

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ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا.



وترتفع يوم غدٍ الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الخميس، غائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناَ.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 3 وفي مرتفعات الشراة 12 - 2, وفي مناطق البادية 20 - 7، وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 24 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 13، وفي البحر الميت 25 - 12، وفي خليج العقبة 26 - 12 درجة مئوية.- (بترا)