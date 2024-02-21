الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق حتى السبت

عمان
مشهد من العاصمة عمان

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان

 

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.


ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 18 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
65d4aa3e3ef8b

نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب الجامعي

منذ19 ساعة
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

حقوق الإنسان: ضرورة بناء سياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات

20 شباط 2024
مدينة عمّان - (أرشيفية)

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

20 شباط 2024
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: نتنياهو يدفع باتجاه مزيد من التصعيد

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
جسر الملك حسين

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

منذ2 ساعة
65d4aa3e3ef8b

نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب الجامعي

منذ19 ساعة
علم كردستان العراق

منها الأردن.. كردستان العراق يسمح لمواطني 53 دولة بالدخول دون تأشيرة

منذ23 ساعة
ثوم - (تعبيرية)

الزراعة تضاعف كميات الثوم بالأسواق استعدادا لرمضان

منذ23 ساعة
سد كفرنجة في محافظة عجلون -(أرشيفية)

المياه: الموسم المطري الحالي "مطمئن وجيد"

منذ24 ساعة
افتتاح توسعة مستشفى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

بمنحة كويتية.. توسعة مستشفى الأمير الحسين وافتتاح مركز صحي أم جوزة

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات | منذ13 ساعة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 