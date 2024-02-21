أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق حتى السبت

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الخميس مشمسة، وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.



ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما يطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في جنوب المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 17 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 15 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 18 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 23 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 24 - 13، وفي خليج العقبة 25 - 14 درجة مئوية.- (بترا)