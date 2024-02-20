ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء، مع بقاء الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من الشمال والوسط، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة بوجه عام ليلا، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 9 - 3, وفي مناطق البادية 16 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 9, وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 11 درجة مئوية.



كما يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة الأربعاء، لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتبقى الأجواء مشمسة وباردة نسبيا في أغلب المناطق الخميس، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

