الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء مغبرة في الطريق مع حرارة مرتفعة

غبار يسود الأردن - (أرشيفية)
غبار يسود الأردن - (أرشيفية)
تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نسبياً غدا الخميس بالتزامن مع اقتراب منخفض جوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للحرارة وجافة مع نشاط الرياح المثيرة للغبار، بحسب موقع "طقس العرب".اضافة اعلان

أما الجمعة، فتسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية، وتكون الأجواء حارة نسبياً مع نشاط على الرياح وارتفاع نسب الغبار بشكل متفاوت.

ومع ساعات الليل وصباح السبت، توجد فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، وبخاصة في شمال المملكة، وتكون الأجواء يوم السبت غالباً مشمسة ومائلة للحرارة مع نشاط على الرياح خلال ساعات العصر.

وتتأثر المملكة يوم الأحد بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة.

وتاليا تفاصيل الحالة الجوية للأيام الأربعة المقبلة:

نهار الخميس:

توالي درجات الحرارة بشكل واضح، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء مائلة للحرارة وجافة عُموماً، وحارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، حيث تقترب الحرارة العظمى من حاجز الأربعين درجة مئوية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً في مختلف المناطق وتكون مصحوبة بهبات قوية في المرتفعات الغربية ومناطق الأغوار والبحر الميت، وتعمل على زيادة نسب الغبار في الأجواء بحدة متفاوتة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر، والبحر خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 24 درجة مئوية.

التوصيات ليوم الخميس:

- الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء.

- رياح نشطة مع هبات قوية في مناطق الشفا غورية والبحر الميت.

- ينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة.

ليل الخميس:

ترتفع درجات الحرارة الليلية، ويكون الطقس معتدلاً إلى لطيف بوجه عام، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

نهار الجمعة:

يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، لتصبح أكثر حرارة من المعتاد بحدود 6-8 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً وجافة ومغبرة بنسب متفاوتة، وحارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المرتفعة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً ومثيرة للغبار بحدة متفاوتة.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 24 درجة مئوية.

التوصيات ليوم الجمعة:

- الانتباه من الأتربة المثارة، وبخاصة مع ساعات العصر على الطرق الصحراوية.

- الانتباه لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء.

- ينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس.

- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.

- التخلص الآمن من السجائر لمنع نشوب الحرائق.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة.

ليل الجمعة:

يكون الطقس معتدلاً إلى لطيف بوجه عام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، ويحتمل هطول أمطار خفيفة ومحلية، وبخاصة في شمال المملكة أثناء الليل المتأخر ومع ساعات الفجر، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

نهار السبت:

تنخفض درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية، وتظهر صباحاً بعض السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومحلية من الأمطار خاصة في شمال المملكة، وتدريجياً أثناء النهار تصبح الاجواء غالباً مشمسة ومائلة للحرارة في عموم المناطق، وحارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات الظهيرة والعصر، وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة والصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 24 درجة مئوية.

التوصيات ليوم السبت:

- الانتباه من الأتربة المثارة بعد الظهر والعصر على الطرق الصحراوية.

ليل السبت:

يكون الطقس لطيفاً إلى بارد نسبي، كما ترتفع نسب الرطوبة النسبية في الأجواء مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الفجر، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

نهار الأحد:

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من المعدل بحدود 2-4 درجات مئوية، ويصبح الطقس ربيعياً لطيفاً في عموم المناطق، مع ظهور السحب المتفرقة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات الظهيرة والعصر، وتكون مثيرة للغبار على الطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر 24 درجة مئوية.

التوصيات:

- الانتباه من الأتربة المثارة مع ساعات العصر على الطرق الصحراوية.

ليل الأحد:

يكون الطقس بارداً نسبياً ورطباً، مع ظهور السحب المنخفضة، ويحتمل هطول زخات من الأمطار أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر، وبخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التوصيات:

- ينصح بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

- يحتمل تشكل الضباب مع ساعات الفجر في بعض المرتفعات الجبلية العالية.
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