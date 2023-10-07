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السبت 07 تشرين الأول 2023
2:41 م
أردنيون يتوافدون نحو السفارة الإسرائيلية تضامنا ومباركة لـ"طوفان الأقصى" - صور
أردنيون يتوافدون نحو السفارة الإسرائيلية تضامنا ومباركة لـ"طوفان الأقصى"
شاركت حشود من الأردنيين في وقفة أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية ظهر اليوم السبت؛ نصرة ومباركة لعملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم.
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ورفع المشاركون في الوقفة علمي فلسطين والأردن، كما حملوا شعارات كُتب عليها "إما فلسطين وإما النار جيلا بعد جيل"، "المجد للمقاومة"، "الدم بالدم.. بالدم نكتب لفلسطين".
وهتف المحتشدون عبارات نصر ودعم للمقاومة الفلسطينية.
السفارة الاسرائيلية
طوفان الاقصي
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