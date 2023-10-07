السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردنيون يتوافدون نحو السفارة الإسرائيلية تضامنا ومباركة لـ"طوفان الأقصى" - صور

أردنيون يتوافدون نحو السفارة الإسرائيلية تضامنا ومباركة لـ"طوفان الأقصى"
أردنيون يتوافدون نحو السفارة الإسرائيلية تضامنا ومباركة لـ"طوفان الأقصى"
شاركت حشود من الأردنيين في وقفة أمام مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية ظهر اليوم السبت؛ نصرة ومباركة لعملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها المقاومة الفلسطينية منذ صباح اليوم.اضافة اعلان

ورفع المشاركون في الوقفة علمي فلسطين والأردن، كما حملوا شعارات كُتب عليها "إما فلسطين وإما النار جيلا بعد جيل"، "المجد للمقاومة"، "الدم بالدم.. بالدم نكتب لفلسطين".


وهتف المحتشدون عبارات نصر ودعم للمقاومة الفلسطينية.





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