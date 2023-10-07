السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس النقباء: الدفاع عن الحرم القدسي واجب على الأمة

مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)
أكد مجلس النقباء دعمه الكامل لعملية "طوفان الأقصى" التي تنفذها المقاومة الفلسطينية، رداً على الانتهاكات الصهيونية المتواصلة للحرم القدسي الشريف والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني الأعزل.اضافة اعلان

واعتبر المجلس في تصريح صحفي لرئيس المجلس نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن هذه العملية الشجاعة خطوة ضرورية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية الشرعية والمشروعة، وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، وأن حماية الحرم القدسي الشريف هي واحدة من أعظم القضايا الإنسانية والدينية، وتمثل رمزاً للوحدة والتضامن العربي والإسلامي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى الوقوف بحزم ضد انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والممارسات القمعية ضد الفلسطينيين، وطالب بضرورة إنصاف الحق المشروع بالمقاومة والوقوف بحزم بوجه العمليات الصهيونية الإرهابية والاستيطانية.

كما دعا كافة المؤسسات الوطنية والحزبية على امتداد الوطن إلى تفعيل حملة المقاطعة الشعبية ورفض أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني وإلغاء الاتفاقيات المبرمة معه كافة.

وعبر المجلس عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحقيق العدالة والحرية، ويدعم جميع الجهود التي تهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وشدد على أهمية المقاومة المستمرة في ترسيخ القضية والحق الفلسطيني.

وأكد وقوفه مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، ودعا الدول العربية والإسلامية ومنظماتها إلى الوقوف بجانب العدالة والإنسانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته واستقلاله وصون حقوقه ودوره المستمر في الدفاع عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية.

كما دعا المجلس المواطنين والنقابيين للمشاركة في الوقفة التضامنية الذي سينفذها غدا عند الساعة الواحدة ظهرا أمام مجمع النقابات المهنية.
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