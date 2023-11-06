إعلان مهم من الخدمة المدنية للمتقدمين على وظائف الفئة الثالثة (رابط)

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أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلانا اليوم الاثنين، يتعلق بتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في شركة "مياهنا".وتاليا نص الإعلان:لاحقاً للإعلان الصادر عن شركة مياهنا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكوميةيدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع شركة مياهنا المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول إلى الرابط الإلكتروني المبين أدناه خلال الفترة (6 - 8 )/ 11/ 2023وذلك لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.ملاحظة: لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.