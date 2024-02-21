الأربعاء 21 شباط 2024
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إعلان مواعيد التسجيل والامتحانات النظرية والعملية للشامل

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، مواعيد تسجيل الطلبة لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة " الشامل" للدورة الربيعية للعام الحالي، ومواعيد الامتحانات العملية والنظرية.

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وقال رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور أحمد العجلوني، إن التسجيل لهذه الدورة يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء، الموافق 19 آذار المقبل.


وأشار إلى أن الامتحانات العملية للدورة الربيعية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 29 نيسان المقبل، وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار المقبل.


أما عن مواعيد الامتحانات النظرية لأوراق الامتحان بين العجلوني، أن امتحان الورقة الأولى سيكون يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 أيار، والورقة الثانية يومي الأحد والاثنين 26 و 27 أيار، فيما سيكون موعد الورقة الثالثة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 من نفس الشهر.


وأضاف أن جميع الامتحانات العملية والنظرية تبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً، وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة بتوزيع الطلبة على مراكز وأيام وجلسات الامتحانات بعد انتهاء عملية تسجيل الطلبة، و يسمح للطلبة بالانسحاب من الامتحان مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24 نيسان.


أما فئات الطلبة المسموح لهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) للدورة الربيعية 2024 فهم، " المنتظم والمعيد والناجح لرفع المعدل والمستنفد حقه".-(بترا)

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