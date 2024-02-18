الزراعة: انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

أكدت وزارة الزراعة ارتفاع كميات الثوم الواردة للاسواق المركزية من محصول الثوم المحلي، حيث دخل إلى الاسواق اليوم الاحد 10 أطنان من الثوم المحلي، ومن وادي رم 6 اطنان من الثوم المخزن، وهذه الكميات تزيد عن حاجة السوق المحلية حيث تبلغ حاجة السوق اليومية ١٥ طنا.



وأكدت الوزارة على ما صرحت به سابقا من استدامة وانتظام الكميات الواردة للأسواق المركزية من المنتج المحلي مع الارتفاع التدريجي للكميات الواردة ضمن بداية موسم الانتاج.

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وتهيب الوزارة بالمواطنين ضرورة شراء المنتج المحلي والذي تتراوح أسعاره في الاسواق من دينار ونصف الى دينارين ولما لتلك الأولوية من اثر على المزارع المحلي.



وتشير الوزارة إلى أنها رصدت مبالغة في الحديث عن ارتفاع الخيار علما بأن السعر بالاسواق المركزية لم يتجاوز النصف دينار والكميات الواردة تتناسب مع الاحتياج المحلي وأن الارتفاع المؤقت كان بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي بدورها تعمل على خفض كميات الانتاج، مؤكدة على انتظام هذه الكميات حاليا وتوفر المحصول بالجودة والسعر المناسب.