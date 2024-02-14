الأربعاء 14 شباط 2024
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إلحاق 6 مسنين بدور كبار السن و39 طفلا بدور الرعاية الشهر الماضي

رجل كبير بالسن - (تعبيرية)
رجل كبير بالسن - (تعبيرية)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر كانون الثاني/ يناير 2024، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 9880 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، 201 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 75 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.اضافة اعلان

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 10 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ5 حضانات بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة 6 مسنّين بدور كبار السن، و39 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية.

وبحسب التقرير، استقبلت 1842 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 16 جمعية، وانضمت 7 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 12 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 7 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إنذار 9 جمعيات.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 576 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة 34342 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 4 أسر.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 11285 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 91%.

كما تم إرسال تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ34342 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ16044 أسرة.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 593 متسولًا ومتسولة.
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