انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني في عمّان العام الحالي

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بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، الجهود المشتركة لعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، وسبل التعاون المشترك والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.وأكدّت بني مصطفى خلال اللقاء على أهمية انعقاد مؤتمر الطفل الفلسطيني، الذي من المنوي استضافته في عمّان برعاية ملكية سامية، خلال العام الحالي.وتناولت الجهود الملكية في وقف العدوان على غزة ومساعي جلالة الملك في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها المملكة.وأعربت عن تقديرها وشكرها لموقف دولة فلسطين في المضي للمصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر الذي تستضيفه المملكة.ولفتت إلى أنه سيتم وضع خطة استراتيجية لعمل المركز المتخصص في مساندة الدول في وضع سياسات واستراتيجيات خفض الفقر خلال هذا العام، بشكل متوازٍ مع إجراءات المصادقة على نظامه الأساسي، بهدف تمكينه من تحقيق أهدافه في دعم جهود الدول العربية الهادفة إلى تنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.من جانبه، ثمّن الوزير الفلسطيني أحمد مجدلاني مواقف جلالة الملك والشعب الأردني والدعم المتواصل لوقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة، معرباً عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وتعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، منوهاً إلى أهمية التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات الاجتماعية.