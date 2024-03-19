الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستقبل فصل الربيع غدا

الربيع في الأردن - (أرشيفية)
الربيع في الأردن - (أرشيفية)

كشفت الجمعية الفلكية الأردنية أن الاعتدال الربيعي سيحدث يوم غد الأربعاء الموافق للعشرين من آذار/ مارس في تمام الساعة 6:06 صباحاً، في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

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وبحسب موقع "طقس العرب"، أوضح رئيس الجمعية، عمار السكجي، أنه في الأردن، وحسب موقعه الجغرافي، تساوت ساعات الليل والنهار فيه تقريبا (يوم التوازن) السبت، حيث كان طول كل منهما 12 ساعة، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 6:44 ص وتغرب الساعة 6:45 م، وتشرق الشمس من الشرق الجغرافي، وتغرب من الغرب الجغرافي في الأردن يوم الثلاثاء الموافق 19 آذار.

ومن الجدير بالذكر أن سبب حدوث الفصول الأربعة يعود إلى دوران الأرض حول الشمس بمحور مائل بزاوية تبلغ 23.5 درجة.

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