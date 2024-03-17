الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاعتدال الربيعي يبدأ في الأردن الأربعاء

ربيع الأردن
ربيع الأردن

تحدث لحظة الاعتدال الربيعي فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية عند الساعة السادسة وستّ دقائق من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 آذار بتوقيت الأردن، وفق ما أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

اضافة اعلان


وقال السكجي، الأحد، إن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء الأرضي في تلك اللحظة، بحيث تختفي ظلال الأجسام ظهرا في تلك المناطق من الأرض. ويتزامن هذا مع حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.


وأشار إلى أنه في الأردن، وحسب موقعه الجغرافي، تساوت ساعات الليل والنهار فيه تقريبا (يوم التوازن) أمس السبت، حيث كان طول كل منهما 12 ساعة، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 6:44 ص وتغرب الساعة 6:45م، وتشرق الشمس من الشرق الجغرافي، وتغرب من الغرب الجغرافي في الأردن يوم الثلاثاء 19 آذار.


وأوضح السكجي أن سبب عدم تساوي ساعات الليل والنهار يرجع إلى "فيزياء الغلاف الجوي من تشتت وانكسار، والبعد عن خط الاستواء"، إضافة إلى ارتفاع الموقع عن سطح البحر، مبينا أن قرص الشمس هو جسم ممتد وليس نقطة ضوئية (متوسط القرص الظاهري للشمس هو نحو نصف درجة أو 30 دقيقة قوسية)، وانكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي يبكّر من موعد شروقها ويؤخر من موعد غروبها ظاهريا، ما يزيد من طول النهار.


وأشار إلى أن السبب في حدوث الفصول الأربعة، هو دوران الأرض حول الشمس بمحور مائل وتبلغ درجة الميلان 23.5 درجة.-(المملكة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خادمة منزل 1

العمل: الفحص الطبي شرط لمنح تصريح للعاملات في المنازل

منذ 17 دقيقة
المدرج الروماني في عمان

أجواء مائلة للدفء نهارا وعدم استقرار جوي ليلا

منذ3 ساعة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - أرشيفية - (تصوير: ساهر قدارة)

منخفض جوي عميق يؤثر على الأردن خلال الأسبوع الحالي

منذ23 ساعة
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - (أرشيفية)

196 مشغل بريد عامل حتى نهاية 2023

منذ23 ساعة
thumbs_b_c_b0f9ccda152f16013689f21630931eab

الصفدي يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

14 آذار 2024
غيوم تغطي سماء عمّان - (تصوير: أمجد الطويل)

طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

14 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

مشكلتهم مع الإسلام وليس الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

شارع آرون بوشنيل..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الدينار ثابت في اقتصاد متحرك

سلامة الدرعاوي |اليوم

في العودة لجوهر القانون

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

لغزة.. أرزاق سماوية

نضال المجالي |اليوم

تصويب وضع "ممول الحكومات"

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات | منذ13 ساعة
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj
 
 