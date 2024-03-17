الاعتدال الربيعي يبدأ في الأردن الأربعاء

تحدث لحظة الاعتدال الربيعي فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية عند الساعة السادسة وستّ دقائق من صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 آذار بتوقيت الأردن، وفق ما أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي.

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وقال السكجي، الأحد، إن أشعة الشمس تتعامد على خط الاستواء الأرضي في تلك اللحظة، بحيث تختفي ظلال الأجسام ظهرا في تلك المناطق من الأرض. ويتزامن هذا مع حدوث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.



وأشار إلى أنه في الأردن، وحسب موقعه الجغرافي، تساوت ساعات الليل والنهار فيه تقريبا (يوم التوازن) أمس السبت، حيث كان طول كل منهما 12 ساعة، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم الساعة 6:44 ص وتغرب الساعة 6:45م، وتشرق الشمس من الشرق الجغرافي، وتغرب من الغرب الجغرافي في الأردن يوم الثلاثاء 19 آذار.



وأوضح السكجي أن سبب عدم تساوي ساعات الليل والنهار يرجع إلى "فيزياء الغلاف الجوي من تشتت وانكسار، والبعد عن خط الاستواء"، إضافة إلى ارتفاع الموقع عن سطح البحر، مبينا أن قرص الشمس هو جسم ممتد وليس نقطة ضوئية (متوسط القرص الظاهري للشمس هو نحو نصف درجة أو 30 دقيقة قوسية)، وانكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي يبكّر من موعد شروقها ويؤخر من موعد غروبها ظاهريا، ما يزيد من طول النهار.



وأشار إلى أن السبب في حدوث الفصول الأربعة، هو دوران الأرض حول الشمس بمحور مائل وتبلغ درجة الميلان 23.5 درجة.-(المملكة)