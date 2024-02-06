الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأوقاف: توزيع 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة

وزير الأوقاف محمد الخلايلة خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني
وزير الأوقاف محمد الخلايلة خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني
افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة في قضاء لب مليح بمحافظة مادبا.اضافة اعلان

وقال الخلايلة، إنَّ من حسن الطالع أنّنا نلتقي في ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى مولد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مؤكّدًا على أنَّ جلالة الملك وجّه بالنزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها.

وأضاف أنَّ ذكرى الإسراء والمعراج التي سطّرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والتي ربطت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، تُؤكّد على أهمية المسجد الأقصى المكان الذي عرج منه نبينا الكريم إلى السماء، داعيًا الله عز وجل ونحن نتفيأ ذكرى الإسراء والمعراج أن يخفف عن الأهل في قطاع غزَّة وينصرهم على عدوهم.

وبيّن الخلايلة، أنَّ نبينا الكريم علّمنا أنَّ "مثل المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ. مثل الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمّى" لافتًا إلى أنَّ الوزارة عبر برامج صندوق الزكاة الخيريّة تسعى لتطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الداعية للتكاتف والتعاون والتعاضد.

وأشار إلى أنَّ الزكاة و صندوق الزكاة يحكمهما قانون في الأردن، مُشيدًا بدور لجان الزكاة التي تعمل على تطبيق فريضة من أعظم الفرائض.

وأعلن الوزير عن توزيع قسائم شرائية بواقع 500 قسيمة بقيمة 30 ديناراً على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي مُقدّمة من المحسن محمد أبو صوفة.

وأشار إلى وجود 100 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة مادبا، 20 منها في قضاء لب ومليح، إضافة لوجود 75 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام في المحافظة وترميم 3 منازل في قضاء لب ومليح.

وأبدى الخلايلة، استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل وزيادة المشاريع التأهيلية وترميم المنازل المحتاجة للترميم للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الشروط والتعليمات التي تحكم صندوق الزكاة والإمكانيات المتاحة.

وافتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيريّة والذي قدّم الرعاية الطبيّة في عديد من الاختصاصات.

وحضر الافتتاح، النائب أسماء الرواحنة، ومحافظ محافظة مادبا نايف الهدايات، ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة، ومدير قضاء لب مليح مخلد الحماد، ورئيس بلدية لب ومليح حسين السمارات، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ومساعد الأمين لشؤون الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا ومدير مديرية أوقاف مادبا هاني الشوابكة وعدد من وجهاء وأهالي القضاء.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مسجد الشهيد المؤسس الملك عبد الله الأول في عمان - (أرشيفية)

تعميم بفتح المساجد للإيواء

01 شباط 2024
نقود - (تعبيرية)

توزيع 13.5 مليون دينار على مدخري صندوق الحج

29 كانون الثاني 2024
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - (أرشيفية)

دعوة لإجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لوظيفة إمام مساعد (أسماء)

22 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
الغيوم تغطي سماء عمّان - (أرشيفية) - (تصوير: أمجد الطويل)

حالة عدم استقرار جوي تقترب من الأردن

منذ1 ساعة
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين ووزير الصحة فراس الهواري

الهواري: نواجه ضغطا كبيرا على القطاع الصحي في الأردن

منذ3 ساعة
إحدى حافلات باص عمان - (أرشيفية)

تخصيص 10 ملايين دينار لدعم الراكب العمّاني

منذ3 ساعة
حزب الميثاق

لجنة المعايير في الميثاق تعتمد اسس الترشح للانتخابات

منذ5 ساعة
جلالة الملك وغوتيريش

الأردن ...ربع قرن من السياسة الخارجية المتوازنة

منذ6 ساعة
ميناء الحاويات في العقبة-(من المصدر)

التهتموني: الحكومة تعمل على جعل ميناء العقبة جهة جاذبة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ20 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ20 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 