الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البدول: تصريحات الملكة أوصلت صوت العقل العربي للعالم

رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية زينب البدول - (أرشيفية)
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية زينب البدول - (أرشيفية)
ثمنت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية زينب البدول التصريحات التي أدلت بها جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس على شبكة (سي إن إن).

وقالت البدول إن جلالة الملكة خلال هذه المقابلة أوصلت صوت الضمير العربي للعالم بضرورة وقف شلال الدم واستهداف المدنيين العزل والأطفال والنساء.اضافة اعلان

وشددت على ضرورة أن يأخذ صوت العقل مكانه في العالم وأن تكون هنالك جهود دولية وإقليمية لوقف نزيف الدم المستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت البدول إلى أن حديث جلالة الملكة جاء بعد تمادي قوات الاحتلال الصهيوني باستهداف المدنيين والعزل وقصف المستشفيات ومدارس الإيواء، ما يعني أنها حرب إبادة.

وأكدت أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقوم بجهود مضنية وجولات دولية وإقليمية لوقف هذه الحرب.
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