"التربية" تستأنف توزيع الوجبات المدرسية للفصل الثاني

آلاء مظهر

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مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، فإن وزارة التربية والتعليم، ستستأنف بعد غد الأحد، توزيع الوجبة المدرسية في نطاق مشروع المطابخ الإنتاجية، إلى جانب البسكويت "السادة" والمحشو بالتمر، وفق الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد": إن عدد الطلبة الذين استفادوا من الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية في الفصل الدراسي الأول بلغ 100 ألف وعلى مدار 60 يوما، وأن المدارس المشمولة بالمشروع في مناطق: مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية.وأوضح المساعفة، إن مدارس مديريات الأغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومأدبا، سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الإنتاجية، في حين أن المديريات الخمس المتبقية، سيحصل 70 % من طلبتها على الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية، و30 % يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.ولفت إلى أن باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بالمشروع سيوزع عليهم البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لـ25 يوما، والمدعوم من برنامج الأغذية العالمي، كما سيقدم بسكويت عالي البروتين، مدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لمدة 25 يوما، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.وأضاف المساعفة، أن مشروع التغذية المدرسية يتكون من 3 أقسام: المطابخ الإنتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "السادة"، لافتا إلى أنه يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الأساسي.وبشأن الوجبات، أوضح المساعفة أن الوجبة الواحدة تتكون من حبة معجنات وحبة خضار (خيار) وحبة فاكهة (تفاح أو موز).كما بين أن عدد المطابخ الإنتاجية الريادية 11، موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا، إلى أن فكرته تقوم على تمكين سيدات في تلك المطابخ التابعة لمؤسسات مجتمع محلي، من إنتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، بحيث يدعم المشروع، المجتمعات المحلية بتوفير أكثر من 400 فرصة عمل معظمها للنساء.يذكر أنه منذ إقرار البرنامج قبل سنوات، والمشروع يقدم سنويا وجبات خفيفة لنحو نصف مليون طالب وطالبة في 2500 مدرسة حكومية، تتبع لــ34 مديرية تربية وتعليم، بالإضافة لــ3 مخيمات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).