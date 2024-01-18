الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التربية" تستأنف توزيع الوجبات المدرسية للفصل الثاني

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
 مع بداية الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية، فإن وزارة التربية والتعليم، ستستأنف بعد غد الأحد، توزيع الوجبة المدرسية في نطاق مشروع المطابخ الإنتاجية، إلى جانب البسكويت "السادة" والمحشو بالتمر، وفق الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.اضافة اعلان
وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد": إن عدد الطلبة الذين استفادوا من الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية في الفصل الدراسي الأول بلغ 100 ألف وعلى مدار 60 يوما، وأن  المدارس المشمولة بالمشروع في مناطق: مأدبا، والشونة الجنوبية، والطفيلة، وبصيرا، والأغوار الجنوبية، والمفرق، والرمثا، والبادية الشمالية الشرقية. 
وأوضح المساعفة، إن مدارس مديريات الأغوار الجنوبية والشونة الجنوبية ومأدبا، سيحصلون على الوجبة الغذائية الصحية التي تعدها المطابخ الإنتاجية، في حين أن المديريات الخمس المتبقية، سيحصل 70 % من طلبتها على الوجبة التي تعدها المطابخ الإنتاجية، و30 % يحصلون على البسكويت المدعم بالفيتامينات والمعادن.
ولفت إلى أن باقي مديريات التربية والتعليم المشمولة بالمشروع سيوزع عليهم البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن لـ25 يوما، والمدعوم من برنامج الأغذية العالمي، كما سيقدم بسكويت عالي البروتين، مدعم بالفيتامينات والمعادن من إنتاج القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، لمدة 25 يوما، بحيث يصبح مجموع أيام الإطعام 50 يوما في الفصل الدراسي الواحد.
وأضاف المساعفة، أن مشروع التغذية المدرسية يتكون من 3 أقسام: المطابخ الإنتاجية، والبسكويت المحشو بالتمر، والبسكويت "السادة"، لافتا إلى أنه يستهدف طلبة المدارس الحكومية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الأساسي.
وبشأن الوجبات، أوضح المساعفة أن الوجبة الواحدة تتكون من حبة معجنات وحبة خضار (خيار) وحبة فاكهة (تفاح أو موز).
كما بين أن عدد المطابخ الإنتاجية الريادية 11، موزعة على 8 مديريات تربية وتعليم، لافتا، إلى أن فكرته تقوم على تمكين سيدات في تلك المطابخ التابعة لمؤسسات مجتمع محلي، من إنتاج وجبات غذائية مدرسية صحية، بحيث يدعم المشروع، المجتمعات المحلية بتوفير أكثر من 400 فرصة عمل معظمها للنساء.
يذكر أنه منذ إقرار البرنامج قبل سنوات، والمشروع يقدم سنويا وجبات خفيفة لنحو نصف مليون طالب وطالبة في 2500 مدرسة حكومية، تتبع لــ34 مديرية تربية وتعليم، بالإضافة لــ3 مخيمات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من مشاهد الدمار على غزة.-(وكالات)

هل تفرض تطورات الحرب على غزة قواعد عملية سياسية جديدة؟

منذ 7 دقيقة
Untitled-1

"التحديث الاقتصادي": مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية

منذ 9 دقيقة
عاملات أردنيات يعملن في مصنع للثياب في المدينة الصناعية بسحاب -(أرشيفية)

"صناعة الغزل": الاتفاق على حل مشكلة عمال مصنع ألبسة في سحاب

منذ 10 دقيقة
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

"المفوضية السامية": انخفاض الدعم الإنساني يزيد احتياجات اللاجئين

منذ 13 دقيقة
ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

ولي العهد يلتقي مرتبات المستشفى الميداني الأردني 76 العائدين من غزة

منذ5 ساعة
الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره التركي هاكان فيدان

الصفدي يكشف الأولويات الحالية للأردن وتركيا حول غزة

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 