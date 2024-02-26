الإثنين 26 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: العلاقات الأردنية السعودية تصل حد التطابق في المواقف

رئيس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السُّعودي
رئيس الوزراء يستقبل وزير الإعلام السُّعودي
استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان بن يوسف الدوسري، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة نايف بن بندر السديري.اضافة اعلان

وأكد رئيس الوزراء والوزير السعودي، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية والاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وبين رئيس الوزراء أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تصل حد التطابق في المواقف إزاء مختلف القضايا، خصوصا القضية الفلسطينية التي يبذل البلدان جهدا كبيرا، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحل العادل والشامل لها، وفق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الخصاونة في هذا الصدد الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وإسناد جهود الأردن ومواقفه سيما حيال القضية الفلسطينية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الأردن بقيادة جلالة الملك ينظر إلى هذا الدور بعين الاحترام والتقدير.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم التطور والتحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوع الاقتصادي والتطور السياحي والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكدا وجود أوجه كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات وغيرها، وبما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بينهما.

بدوره، أكد وزير الإعلام السعودي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي يعكسها التقارب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية البناء على هذه العلاقة المتينة والراسخة من أجل تعزيز مجالات التعاون، خصوصا في مجال الإعلام.

وأشاد في هذا الصدد بتجربة الأردن في مجال التربية الإعلامية وإدماج مفاهيمها في المناهج الدراسية، حيث اطلع على تفاصيلها خلال زيارته للأردن، مؤكدا تطلعه للاستفادة من هذه التجربة في المملكة العربية السعودية. (بترا)
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