الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

السير: لا وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية

إحدى الدوريات الخارجية
إحدى الدوريات الخارجية - (أرشيفية)
قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وخلال الفترة الصباحية كانت جميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.اضافة اعلان

وأشار المندوب في حديثه لإذاعة الأمن العام، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع أي حوادث نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة، ما يدل على زيادة وعي المواطنين والتزامهم بقواعد وأولويات المرور.

وأضاف أنه وبالتزامن مع تطبيق قانون السير المعدل وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز تم وضع خطة مرورية شاملة تضمنت عدة محاور؛ أبرزها عمل حملة توعوية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون السير المعدل وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتطبيق القانون، وتدريب مرتبات الإدارات المرورية لتطبيق القانون بكل حيادية ومهنية ونزاهة.

وأشار إلى أنه تمت إعادة توزيع الدوريات بشكل ينظم حركة السير ويغطي النقاط التي تعتبر نقاطا سوداء تكثر بها الحوادث المرورية بناء على دراسات المعهد المروري وعمل جولات ميدانية منظمة لضبط المخالفات المتحركة والخطرة.

وأضاف مندوب الدوريات الخارجية أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث والأعطال؛ أبرزها التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على جسر أم البساتين، نتج عنه إصابتان، وعلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات كما تم التعامل مع تدهور مركبة على جسر الطنيب- طريق الـ100 نتج عنه إصابتان وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية للسائقين؛ أبرزها تقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة في عدد من المواقع؛ منها تعطل حافلة باص عمومي على طريق الأوتوستراد، كما تم التعامل مع تعطل مركبة عند محطة السلماني- الطريق الغربي والتعامل مع تعطل مركبة بالقرب من فرع دوريات العقبة في منطقة القويرة، كانت معيقة لمسرب من الطريق، وتم إجراء اللازم من قبل المجموعات.

وتابع أنه تم تقديم المساعدة لشخص يعاني من حالة مرضية (ألم في الصدر) مقابل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق- أتوستراد المفرق، وتم تقديم المساعدات اللازمة له من قبل "نشامى الدفاع المدني" وإسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

وأكد التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور، ما انعكس إيجاباً على الواقع المروري وتقليل نسبة المخالفات والحوادث المرورية منذ بدء تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الأمن المروري وانسيابية في الحركة المرورية.

من جانبه، بين ضابط عمليات السير أن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع ونشر مجموعات السير على كافة مناطق الاختصاص، وعلى مداخل العاصمة والتقاطعات الحيوية للمحافظة على انسيابية حركة السير وإزالة العوائق وضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.

وتطرق إلى أهم الملاحظات التي تم التعامل معها صباح اليوم، إذ تم التعامل مع حادث مرروي بين مركبتين أعلى جسر الأمير هاشم باتجاة نفق عبدون اقتصر على الأضرار المادية، وفي منطقة الدوار الثامن تم التعامل مع حادث بين مركبيتن، بالإضافة إلى التعامل مع ملاحظة مركبة معطلة داخل نفق الداخلية، وجميع هذه العوائق تم التعامل معها باستجابة سريعة؛ لأنها تزامنت مع الحركة المرورية الصباحية وحتى لا يكون هناك أي عوائق وتباطؤ في حركة السير.

وأكد أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يبلغ عن أي وفيات، وهذا دليل على تقيد السائقين بقواعد السير وقانون السير، إذ اقتصرت جميع الحوادث التي تم التعامل معها فقط على الأضرار المادية.
العاصمة عمان -(الغد)

طقس خريفي معتدل اليوم وغدا منذ6 ساعة

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن منذ15 ساعة

F6ao2ldWQAAbRDG

الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا منذ16 ساعة

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

الفايز: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والأخلاقية والإنسانية منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)

تفاصيل الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة في عطلة نهاية الأسبوع

10 أيلول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-20 at 1.30.48 PM

"الأردنية للإنصاف في الأجور" تطلق المرحلة الثانية من حملة "واعى/واعية" للتوعية بالحقوق العمالية

منذ1 ساعة
السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ بمقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية

حوالي 80 % من السيارات الكهربائية في الأردن صينية

منذ3 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)

الأردن يحذر من عواقب التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

منذ5 ساعة
مبنى محكمة أمن الدولة-(تصوير: أمير خليفة)

أمن الدولة تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة العدوان

منذ5 ساعة
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

مرشحون لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين المنتهي بالتعيين (أسماء)

منذ5 ساعة
منصة مسموع

إطلاق أول منصة رقمية أردنية تهتم بالصم

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 