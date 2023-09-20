السير: لا وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال الـ24 ساعة الماضية

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قال مندوب الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وخلال الفترة الصباحية كانت جميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.وأشار المندوب في حديثه لإذاعة الأمن العام، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع أي حوادث نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة، ما يدل على زيادة وعي المواطنين والتزامهم بقواعد وأولويات المرور.وأضاف أنه وبالتزامن مع تطبيق قانون السير المعدل وبتوجيهات مباشرة من قيادة الجهاز تم وضع خطة مرورية شاملة تضمنت عدة محاور؛ أبرزها عمل حملة توعوية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون السير المعدل وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضامنة لتطبيق القانون، وتدريب مرتبات الإدارات المرورية لتطبيق القانون بكل حيادية ومهنية ونزاهة.وأشار إلى أنه تمت إعادة توزيع الدوريات بشكل ينظم حركة السير ويغطي النقاط التي تعتبر نقاطا سوداء تكثر بها الحوادث المرورية بناء على دراسات المعهد المروري وعمل جولات ميدانية منظمة لضبط المخالفات المتحركة والخطرة.وأضاف مندوب الدوريات الخارجية أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث والأعطال؛ أبرزها التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على جسر أم البساتين، نتج عنه إصابتان، وعلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات كما تم التعامل مع تدهور مركبة على جسر الطنيب- طريق الـ100 نتج عنه إصابتان وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.وأشار مندوب الدوريات الخارجية إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية للسائقين؛ أبرزها تقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة في عدد من المواقع؛ منها تعطل حافلة باص عمومي على طريق الأوتوستراد، كما تم التعامل مع تعطل مركبة عند محطة السلماني- الطريق الغربي والتعامل مع تعطل مركبة بالقرب من فرع دوريات العقبة في منطقة القويرة، كانت معيقة لمسرب من الطريق، وتم إجراء اللازم من قبل المجموعات.وتابع أنه تم تقديم المساعدة لشخص يعاني من حالة مرضية (ألم في الصدر) مقابل جامعة الزرقاء باتجاه المفرق- أتوستراد المفرق، وتم تقديم المساعدات اللازمة له من قبل "نشامى الدفاع المدني" وإسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.وأكد التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور، ما انعكس إيجاباً على الواقع المروري وتقليل نسبة المخالفات والحوادث المرورية منذ بدء تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الأمن المروري وانسيابية في الحركة المرورية.من جانبه، بين ضابط عمليات السير أن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع ونشر مجموعات السير على كافة مناطق الاختصاص، وعلى مداخل العاصمة والتقاطعات الحيوية للمحافظة على انسيابية حركة السير وإزالة العوائق وضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.وتطرق إلى أهم الملاحظات التي تم التعامل معها صباح اليوم، إذ تم التعامل مع حادث مرروي بين مركبتين أعلى جسر الأمير هاشم باتجاة نفق عبدون اقتصر على الأضرار المادية، وفي منطقة الدوار الثامن تم التعامل مع حادث بين مركبيتن، بالإضافة إلى التعامل مع ملاحظة مركبة معطلة داخل نفق الداخلية، وجميع هذه العوائق تم التعامل معها باستجابة سريعة؛ لأنها تزامنت مع الحركة المرورية الصباحية وحتى لا يكون هناك أي عوائق وتباطؤ في حركة السير.وأكد أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يبلغ عن أي وفيات، وهذا دليل على تقيد السائقين بقواعد السير وقانون السير، إذ اقتصرت جميع الحوادث التي تم التعامل معها فقط على الأضرار المادية.