تفاصيل الحوادث والمخالفات المرورية الخطرة في عطلة نهاية الأسبوع

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عرض مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية الواقع المروري عبر أثير إذاعة "أمن إف إم" لكافة طرق المملكة بالتزامن مع ساعات بداية الأسبوع، مؤكدين أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم الكشف الميداني المبكر على كافة الطرق لإزالة أية عوائق تؤثر على طاقتها الاستيعابية لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.وأكد ضابط عمليات السير في حديثه لإذاعة الأمن العام ضرورة تفقد الجاهزية الفنية للمركبات وبخاصة باصات نقل الطلاب والحافلات العمومي قبل الانطلاق إلى وجهاتهم المختلفة والتأكد من سريان ترخيص هذه الحافلات وتأمينها حفاظاً على سلامة مستخدميها وحقوق الآخرين ولتجنيب السائق المسؤولية القانونية في حال التعرض لحوادث مرورية، في ظل ضبط العديد من حافلات نقل الطلبة منتهية الترخيص من عدة سنوات وكان آخرها ضبط باص نقل طلاب صباح اليوم منتهي الترخيص منذ خمس سنوات.وأشار إلى ضرورة عدم ترك المركبات في حال وقوع الحوادث المرورية، ورفعها على يمين الشارع بشكل غير معيق للحركة المرورية، مشددا على أن كوادر السير ومندوبي الحوادث لديهم القدرة والخبرة الكافية لتعليل سبب وقوع الحوادث.من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية ومداخل العاصمة تشهد حركة نشطة مع بداية الأسبوع، حيث تم توزيع الدوريات على كافة الطرق للتعامل الفوري مع العوائق وإزالتها وتقديم المساعدات الإنسانية لطالبيها.وأضاف المندوب أنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث؛ أهمها حادث تدهور لمركبة على طريق العدسية - ناعور باتجاه الشونة فيما نتج عن الحادث 6 إصابات واستقرار المركبة خارج حرم الشارع العاموتابع: على طريق جابر الدولي تعاملت الكوادر مع حادث تدهور لمركبة خصوصي، حيث اقتصر الحادث على الأضرار المادية وعلل سبب الحوادث لعدم اتخاذ الاحتياطات السلامة المرورية، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.وأشار إلى ضبط عدد من المخالفات الخطرة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها ضبط سائقين اثنين غير مرخصين قانونياً أحدهما ضبط على طريق الممر التنموي وتم توديعه للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه والآخر تم ضبطه على طريق المفرق - إربد وتم إجراء اللازم في الموقع من خلال الدورية وتوديعه للمركز الأمني.ولفت إلى تقديم عدد من المساعدات الإنسانية؛ أبرزها تقديم مساعدة لإحدى الحافلات السياحية التي توقفت بشكل مفاجئ بجانب إحدى الدوريات (طريق العقبة) وبداخلها فتاة فاقدة للوعي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طاقم الدورية والاستعانة بطواقم الدفاع المدني الموجودة في المحطة الأمنية الأقرب إلى موقع الدورية، ثم نقلها إلى أقرب مستشفى وحالتها الصحية مستقرة.